Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Подразделение младшего сержанта Андрея Филиппова во время разведки местности попало под артиллерийский обстрел и атаку ударных дронов. Несколько военнослужащих получили осколочные ранения. Андрей оперативно оказал им первую помощь, уничтожил из стрелкового оружия два беспилотника и эвакуировал пострадавших в безопасное место. Жизни наших бойцов были спасены.

Рядовой Денис Шеметов прикрывал группы закрепления от атак вражеских БПЛА. Противник, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции, использовал коптеры типа "Баба-яга" и Vampire. Денис сбросом боеприпаса со своего беспилотника уничтожил оба вражеских дрона. Благодаря его грамотным действиям наши военные своевременно закрепились на новых рубежах и заняли оборону.