Российские силы ПВО сбили 173 украинских БПЛА в ночь на 25 мая

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 25 мая, уничтожили и перехватили 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.

В результате этих налетов дронов есть жертвы и раненые. В Грайвороне Белгородской области украинский беспилотников атаковал автомобиль, погиб мужчина, сообщает региональный оперштаб.

Глава Ярославской области Михаил Евраев, сообщая об отражении массированной атаки беспилотников на подлете к Ярославлю, рассказал, что пострадала женщина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников, — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими налетами.