Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ сразу в нескольких областях Украины. Уверенно наступают на врага наши бойцы в зоне спецоперации. Под надежным прикрытием артиллерии штурмовые отряды выбивают противника с занятых позиций.

Это кадры из Запорожской области. Работает "Ураган". Реактивные снаряды ложатся точно в заданный квадрат. В результате массированной атаки ликвидирован укрепрайон неприятеля и отрезаны пути снабжения боевиков на переднем крае.

А это уже по врагу бьет ствольная артиллерия. Расчеты гаубицы "Мста-С" ударили по позициям ВСУ высокоточными боеприпасами "Краснополь". Разведка подтвердила - неприятельский опорник полностью уничтожен.

На Добропольском участке фронта так же эффективно сработали танкисты. Экипаж Т-72 огнем с закрытой позиции накрыл вражеский пункт управления БПЛА. Выполнив поставленную задачу, бойцы оперативно меняют дислокацию, чтобы не допустить ответного удара.