В Китае маленьких тигрят забирают у матерей и выхаживают в инкубаторе

Амурских тигров на планете стало больше. Только с начала апреля на свет появились более 30 детёнышей - радостной новостью поделились китайские специалисты. Сейчас дикие котята хорошо набирают вес. А вот в первые дни их пришлось выхаживать в инкубаторе. Многие ещё даже не открыли глаза. Зато специалисты за ними пристально следят круглые сутки.

Амурские тигры уже давно под угрозой исчезновения. Поэтому и в России, и в Китае стараются сохранить всех детенышей. Парк в Хэйлунцзяне - крупнейшая база разведения амурских тигров в мире.

У амурских тигрят высокая смертность в первые дни жизни. Поэтому профессиональный искусственный уход - это необходимость. Особенно у животных в неволе. Тигрицы, которые живут в парке, считаются неопытными матерями. Своих детей они могут не кормить и даже травмировать. В таких случаях сотрудники парка вынуждены забирать тигрят.

С апреля по июнь - самый пик сезона размножения амурских тигров. Поэтому работы у специалистов много. Нужно внимательно следить за весом и температурой каждого до тех пор, пока не пройдёт так называемый период критического выживания. И только когда специалисты поймут, что угрозы нет, маленьких амурских тигров вернут их матерям.