США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива

США и Иран предварительно договорились об открытии Ормузского пролива, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.



"После подписания меморандума о взаимопонимании Иран немедленно возобновит работу Ормузского пролива и примет меры по обеспечению возвращения трафика к довоенным условиям в течение 30 дней", — сообщает издание.



Незадолго до этого об этом же утверждала газета The New York Times. Издание отмечало, что пока неизвестно, как быстро удастся нормализовать судоходство и снизить цены на нефть. Также непонятно, предполагает ли это соглашение сохранение за Ираном контроля над проливом, согласно The New York Times.