Британия и Франция отказались тратить 0,25% ВВП на дополнительную военную помощь Украине

Великобритания, Испания, Италия, Канада и Франция отказались тратить 0,25% ВВП на дополнительную военную помощь Украине, пишет газета The Sunday Telegraph.



Эту идею продвигал генсек НАТО Марк Рютте. Он надеялся, что предложение одобрят на саммите альянса в Анкаре 7—8 июля.



"Они отнеслись к этой идее с не очень большим энтузиазмом", — описал позицию Лондона, Мадрида, Рима, Оттавы и Парижа собеседник газеты.



При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности продолжать направлять вооружения Киеву на 4 миллиарда долларов в год "в обозримом будущем". Однако даже это составляет лишь 0,1% ВВП королевства.