Украинские националисты подвергли ракетному обстрелу Белгород и Белгородскую область в ночь на понедельник, 25 мая.

Как рассказали в региональном оперштабе, из-за действий ВСУ повреждены объекты энергетической инфраструктуры — зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Наряду с этим поврежден фасад административного здания.

О пострадавших в результате ракетного обстрела не сообщалось. Однако в Грайвороне Белгородской области украинский беспилотников атаковал автомобиль, погиб мужчина.

Российские власти тем временем предупредили: виновникам преступлений против мирного населения и их пособникам пощады и снисхождения не будет. Глава государства Владимир Путин указал на особую циничность действий украинских националистов при ударах по колледжу в Старобельске. 16 беспилотников ВСУ тремя волнами атаковали одно и то же место, причем никаких военных объектов рядом с колледжем не было.