Американские и иранские власти достигли предварительной договоренности по Ормузскому проливу — транспортная артерия заблокирована на фоне боевых действий.

Как пишет The New York Times, принципиальное согласие сторон по основных пунктам будущего соглашения достигнуто, хотя договоренность формально еще не заключена.

Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщает, что рамочное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном готово и одобрено сторонами на 95%.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном все еще идут — сделка прорабатывается.

Однако агентство Tasnim утверждает, что никаких соглашений между Вашингтоном и Тегераном не будет, если американская сторона не согласится разморозить часть иранских активов, блокированных в рамках санкций.

Ранее политолог Дмитрий Орлов отмечал, что Ормузский пролив – это не только зона риска, но и зона контроля Ирана. Американцам не удалось создать угрозу безопасности исламской республике — Тегеран "чувствует, что это его зона контроля".