США раскрыли план действий на случай провала дипломатии с Ираном

США прибегнут к иным вариантам по Ирану, если дипломатия не даст никакого результата.

Американского президента Дональда Трампа устроит только позитивный результат, на подписание плохой сделки он не пойдет, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"Либо у нас либо будет хорошая сделка, либо нам придется действовать иным путем", - сказал дипломат журналистам (цитата по ТАСС).

О каких таких альтернативных вариантах говорится, Рубио уточнять не стал. В настоящий момент Вашингтон и Тегеран все еще работают над возможными договоренностями. Американская диломатия намерена дать все шансы на мир, прежде чем перейдет к другим вариантам.

Ранее администрация США допустила возобновление боевых действий с Ираном, если тот не пойдет на уступки.