Украинские средства противовоздушной обороны не смогли отбить массированный удар ВС России.

Это стало очередным сигналом Киеву и Европе, пишет издание "СТРАНА.ua". Удар возмездия показал, что российские ракеты пробивают любую систему ПВО.

"В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед", - говорится в публикации.

Причиной провала стала нехватка боеприпасов для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране.

Российские военные нанесли удары возмездия в ночь на 24 мая. Все военные цели был поражены, прилетов по гражданским объектам не было, сообщили в Минобороны России.