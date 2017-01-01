Президент Сербии заговорил об уходе с поста

Президент Сербии Александр Вучич допустил, что скоро может уйти в отставку.

Такое заявление он сделал в ходе своей поездки в Китай. За день до его отлета в Белграде начались протесты с требованием провести досрочные выборы.

"Возможно, я скоро уйду в отставку", - сказал политик.

Решение президента может быть связано с внутриполитическими проблемами в стране и со скорым окончанием срока полномочий Вучича, сообщил телеканал N1.

Вучич управляет Сербией с 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок до 31 мая 2027 года.