У Козловского появились серьезные проблемы после женитьбы на Акиньшиной

Недавно появились слухи о тайной свадьбе 39-летней Оксаны Акиньшиной и 40-летнего Данилы Козловского. Роман знаменитостей длится уже больше пяти лет, а на днях пара объявила о рождении ребенка. Однако после этого у Козловского начались серьезные проблемы.

Дело в том, что для актера ребенок стал вторым. От модели Ольги Зуевой у Данилы есть дочь Ода Валентина, которая с рождения живет с мамой в США. И вот теперь стало известно, что в начале мая Зуева подала к Козловскому иск о взыскании алиментов на их совместную дочь, сообщает Starhit. Сейчас заявление рассматривается в одном из московских судов.

Отметим, что у себя в соцсетях Данила регулярно выкладывает публикации с Одой Валентиной. При любой возможности артист старается проводить с дочкой как можно больше времени. Причем лица малышки ни он ни его бывшая возлюбленная предпочитают не показывать.

Интересно, что теперь Козловский больше времени проводит с новорожденным сыном, чем Акиньшина. Актер признался, что скорректировал свой рабочий график, чтобы выполнять отцовские обязанности. При этом артист подчеркнул, что появление младенца не отвлекает, а, напротив, дает дополнительную мотивацию работать лучше.

