Друг шокировал Евгения Стеблова новостью о его сыне: "Вы знаете, что Сережа ушел?"

Единственный сын известного актера Евгения Стеблова принял постриг и ушел в монастырь. Об этом артист узнал от совершенно постороннего человека.

16 лет назад сын народного артиста Евгения Стеблова Сергей приехал на Соловецкие острова и принял монашеский постриг, став отцом Фотием. По словам самого актера, это его сыну было нужно после смерти любимой матери Татьяны.

Причем узнал Евгений Стеблов о решении сына от его друга. Тот позвонил ему и сказал: "Евгений Юрьевич, вы знаете, что Сережа ушел?". Стеблов принял решение сына. Более того, он собрался и отправился к нему в монастырь. У актера остались очень приятные впечатления.

Евгений Стеблов постоянно поддерживает связь с единственным наследником. "Часто он мне звонит. Одно время он мне звонил каждое воскресенье. Не переписываемся, но он звонит, или я ему звоню", - сообщил актер.

При этом артист признался, что совершенно не ожидал такого поступка от сына, однако принял его без лишних разговоров. "Вера православная — это для меня святое. Я православный человек. Танюшка была православная. Но я не ожидал, что мой единственный сын Сережа, который уже был женат — у него была жена, потом они развелись — совершенно я не ожидал какого-то экстремального развития событий", - отметил Евгений Стеблов в программе "Однажды".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>