В Старобельске продолжается траур по погибшим в результате удара ВСУ

В Луганской народной республике сегодня второй день траура по погибшим в результате террористического удара киевских боевиков по студенческому общежитию в Старобельске.

Люди несут цветы и игрушки на место трагедии. Количество жертв - 21 человек. Это учащиеся колледжа, большинство из них девушки. Ещё 65 подростков получили ранения. Двоих в тяжёлом состоянии эвакуировали на лечение в Москву.

Напомним, ВСУ нанесли прицельный удар по зданию учебного заведения в ночь на пятницу, когда студенты спали. Затем неоднократно атаковали во время проведения спасательной операции, из-за чего её приходилось приостанавливать.

Продуманным убийством и терактом назвали произошедшее иностранные журналисты, которые накануне посетили Старобельск. Более 50 корреспондентов из 19 стран приехали к разрушенному зданию и увидели последствия чудовищного преступления ВСУ.