На крыше рога установки радиоэлектронной борьбы. В кабине - мягкая игрушка - талисман. РСЗО "Ураган" выводят на огневую позицию. Это Добропольское направление - одно из важнейших при развитии наступления на Краматорско- Славянскую агломерацию, в частности, с юго-запада от Краматорска.

Дальность стрельбы "Урагана" позволяет поражать цели даже в украинском тылу. Первоочередные - это пункты управления беспилотниками. Низкий темп стрельбы позволяет достичь максимальной точности при поражении цели. Впрочем, возможности "Урагана" позволяют накрывать и огромную площадь, что в совокупности с осколочно-фугасными боеприпасами способны остановить наступление сил противника.

В Запорожской области воздушная разведка засекла выдвижение бронетехники противника. ВСУ предприняли попытку провести контратаку на позиции российской армии. В результате налёта наших "Ланцетов" уничтожены как минимум четыре бронемашины и бронетранспортёры, перевозившие личный состав.

Один из командных пунктов группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции посетил министр обороны России. Андрей Белоусов ознакомился с текущей боевой обстановкой. Министру доложили, что в войсках беспилотных систем ведётся подключение расчётов к станциям спутниковой связи. Для борьбы с вражескими дронами подразделения оснащают малогабаритными радиолокационными станциями.

Расчёт самоходной гаубицы "Мста – С" для поражения возводимого противником укрепрайона использовал высокоточные корректируемые боеприпасы "Краснополь". Одна цель - один выстрел. Шансов спрятаться и спастись нет никаких.

Для защиты электроподстанций противник строит защитные сооружения, которые в народе прозвали саркофагами. Впрочем, оператор российского дрона на оптическом волокне в Сумской области мастерски обошёл преграды. Нашёл лазейку и уничтожил оборудование.

А оператор украинского ударного беспилотника в качестве цели выбрал остановившуюся на обочине фуру, перевозившую товары маркетплейса. Это произошло в Крыму. Но судя по всему, сигнал дрона был подавлен российскими системами РЭБ. Беспилотник промахнулся. Боезапас не взорвался. Единственное что, оказалась разрушена деревянная будка придорожного туалета.