"Папа гулял, а мама болела": вот как 14-летнюю Ирину Хакамаду позвал замуж подполковник, годящийся ей в отцы

Ирина Хакамада откровенно рассказала о том, как тяжело ей было в детстве. Она была месяцами предоставлена сама себе, а над ней еще и издевались.

С шести лет Ирина Хакамада каждое лето проводила в лагерях. Ее родители были озабочены другими вопросами. "Папа гулял, а мама болела. Я проводила в лагерях все лето в три смены. Надо мной там жутко издевались", - сообщила Ирина.

Она призналась, что в то время очень завидовала блондинкам с голубыми глазами, уверенным в себе и общительным. "Я сама была дико косноязычной, ненавидела себя. Были мысли о том, чтобы уйти из жизни или поменяться", - отметила Хакамада.

Однако когда ей исполнилось 14 лет, отношение к себе у Ирины изменилось. На это повлиял один инцидент. "В 14 лет меня позвал замуж 45-летний подполковник. Он обещал устроить мне спокойную жизнь, учебу. Было приятно", - поведала бывший политик.

Конечно, ни о какой свадьбе тогда и речи не шло. Но мать спокойно отпустила ее на свидание с возрастным поклонником. Тем не менее, только официально Ирина Хакамада была замужем четыре раза. От первого и последнего мужей у нее есть сын Даниил и дочь Мария соответственно. Старший наследник является многодетным отцом - у него их трое.

"Сын насмотрелся на смену моих мужей. Даниил сразу сказал, что у него будет одна семья. Так и есть. Он хорошо зарабатывает в Гонконге и всех содержит", - похвасталась Хакамада в интервью Карену Адамяну.

