Появились подробности стрельбы в 11-летнего музыканта в Петербурге

Резонансное уголовное дело в Санкт-Петербурге. Полиция расследует происшествие, виновник которого решил, что его дневной сон важнее здоровья ребенка. Мальчик - музыкант играл на улице на саксофоне. Ему всего 11 лет. В соседнем доме не мог уснуть мужчина. Чтобы прекратить шум, он выстрелил в школьника из пневматики. Ребенок получил серьезное ранение. Подозреваемый задержан, сегодня ему изберут меру пресечения.

Выстрел был один, но меткий. Пуля из пневматического газового пистолета попала в лицо 11-летнему мальчику. Юный саксофонист играл на углу улицы Декабристов и вряд ли думал, что тревожит чей-то дневной сон. Ребенка увезли в детскую больницу имени Раухфуса. Рана серьезная, заявил отец юного музыканта. Пулька пробила мягкие ткани и застряла в кости. Ее достали. Мальчик идет на поправку.

Очевидцы не сразу поняли, кто и откуда стрелял. Была версия, что оружие достал водитель проезжавшей мимо машины - люди слышали хлопок. Но полиция нашла точный адрес - это дом по соседству с перекрестком, где играл начинающий саксофонист. Стреляли из окна. Подозреваемого задержали быстро.

Им оказался 38-летний мужчина. По некоторым данным, это артист Мариинского театра - выступает в труппе мимического ансамбля. Участвует в массовых сценах. Уроженец Казахстана и сын солистов и педагогов балета. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Свою вину подозреваемый уже признал. В самом Мариинском театре этой ситуацией обеспокоены. Следят за состоянием юного музыканта. Именно в травмпункте театра оказали первую медицинскую помощь пострадавшему ребенку.

О ходе расследования поручил доложить и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сегодня подозреваемому изберут меру пресечения. Ему грозит срок до семи лет лишения свободы.