Собянин: В "Технополисе Москва" планируется открыть 25 уникальных производств

25 уникальных производств на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" планируется открыть в этом году. Они дадут городу свыше 8 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Выпускать будут инновационные экологически чистые осветительные приборы; современные онкопрепараты; уникальные устройства для высокоскоростного приёма и передачи данных; печатные платы.

Также заработают сразу два завода по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Они войдут в крупный и единственный в России кластер по производству электрических батарей – производство, которое позволит в ближайшие годы почти полностью закрыть потребность отечественного рынка в этой продукции.