Найденный в заливе Петра Великого пароход "Князь Горчаков" перевозил загадочный груз

120 лет назад в Японском море затонул пароход "Князь Горчаков". Он подорвался на мине и лег на дно залива Петра Великого. Экипажу удалось спастись, а груз, который перевозили, так и остался в трюмах. До сих пор неизвестно, что именно перевозил тогда пароход. Как исследователям удалось обнаружить место, где лежит судно?

Пароход "Князь Горчаков" обнаружили в заливе Петра Великого на глубине более 70 метров. Водолазы на таких глубинах работать уже не могут, поэтому для обследования судна используют глубоководный аппарат.

Пятитонного подводного робота на огромных лебедках спускают под воду. С помощью мощных светильников и камер с морских глубин он передает точную картинку на мониторы. И вот - первые кадры парохода "Князь Горчаков".

Построенный в Великобритании, пароход "Князь Горчаков" в 1901 году вошел в состав северного морского пароходства. Перевозил грузы по всему миру. Во время русско-японской войны был зафрахтован военным ведомством и совершал регулярные рейсы на Дальний Восток.

"После русско-японской войны 1905 года на этом пароходе в западную часть страны вывозили демобилизованных военнослужащих. Поскольку после войны во Владивостоке скопилось большое количество войск, которых нужно было вывозить. Возвращать домой. Сил железной дороги не хватало, поэтому вывозили и морем", - рассказал Евгений Черемных, экскурсовод военно-исторического музея Тихоокеанского флота.

Последний рейс "Князя Горчакова" проходил по маршруту Одесса — Владивосток. Но, уже завершая путь, почти на подходе к городу, 18 мая 1906 года подорвался на мине. При этом всему экипажу удалось спастись.

Вместе с пароходом затонул и груз на борту. Однако, что перевозил "Князь Горчаков" в этот рейс, до сих пор неизвестно. Есть только данные, что застрахован он был на серьезную для тех лет сумму.

За последние 20 лет было несколько попыток обнаружить место трагедии. И только последняя экспедиция исследователей, ученых и военнослужащих Тихоокеанского флота в апреле этого года дала результат. Поиски велись без перерыва в течение двух дней. И уже почти завершая работы, многолучевой эхолот из глубины вдруг подал сигнал.

Специалисты говорят, что для 120 лет пароход сохранился довольно неплохо. Уже обнаружили якорь и пробоину в носовой части. Сейчас задача - построить 3D модель судна. Для этого подводный робот в течение 30 часов будет фотографировать каждый его сантиметр.

Детальное обследование судна позволит установить все обстоятельства происшествия, уверены специалисты. Возможно, даже удастся и разгадать главную загадку, какой же груз перевозил "Князь Горчаков" в свой последний рейс.