Медведев: Россия наглядно и жестко ответит на попытки запугать российских ученых

Российские власти уделяют особое внимание безопасности своих граждан, тем более талантливых ученых. Такое заявление сделал в понедельник, 25 мая, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Высказываясь о преследовании киевским режимом и польскими властями российского археолога Александра Бутягина, Медведев подчеркнул, что шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники превратились в "фирменный стиль" наших врагов.

Для таких врагов "у нас свои "рекомендации по поведению", мы даем их наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме", заявил политик. При этом он высказался против "золотой клетки" для ученых, ограничивающей их профессиональную деятельность — это лишь сыграло бы на руку мечтающим изолировать российскую науку.

Также Медведев заверил, что Россия открыта для научных и образовательных контактов, а западные страны, которые пытаются запретить своим исследователям работать с нашей страной, наказывают сами себя, сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что задержание в Польше по запросу Украины Александра Бутягина лишний раз демонстрирует, с кем в лице киевского режима Россия имеет дело. Путин указывал на то, что у российского ученого "было по договоренности всегда с властями", но это не помешало киевскому режиму выдвинуть против археолога нелепые обвинения.