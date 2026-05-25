Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу

Необходимо прямо признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией

Об этом заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Пашигян сознательно поставил отношения с Россией и членство в стратегических объединениях под прямую угрозу.

"Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной", - передает слова Медведева РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза отметил, что Армения одновременно сохранить преимущества участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и развивать отношения с ЕС. В свою очередь президент России Владимир Путин указал, что Ереван вправе сам выбирать партнеров, но одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно.