"Мне повезло": вышедшая за руку с Авериным Толкалина заговорила об актере

На днях в Чите открылся XIII Забайкальский международный кинофестиваль. В этом году ведущими торжественного открытия стали Максим Аверин и Любовь Толкалина.

В важный день прославленный актер появился, держа за руку спутницу. Любовь Толкалина, облаченная в белый наряд, сияла от счастья.

В Сети многие пользователи обратили внимание, как гармонично смотрятся Аверин и Толкалина. Отметим, что актеру 50 лет, а артистке - 48. По мнению комментаторов, Максим и Любовь могли бы быть прекрасной парой не только в работе, но и в жизни.

В новом интервью Любовь Толкалина призналась, что на кинофестивале состоялось несколько ее дебютов. "Я впервые стала ведущей церемонии открытия. Мне повезло с потрясающим партнером Максимом Авериным. Он мне помог. В общем, я не так стеснялась, как мне кажется, хотя я очень стеснительная. И второе: я впервые выступила как певица на гала-концерте", - сообщила Толкалина "КП".

А еще артистка впервые ездила в дацан. "Я смогла ощутить здесь некую энергию, которую я никогда не ощущала нигде. Это нечто удивительное, как будто ты за собой наблюдаешь со стороны", - отметила актриса.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>