Бывший муж высказался о Яне Рудковской: "Болезнь переросла в запущенную стадию и не поддается излечению"

Бывший муж Яны Рудковской Виктор Батурин освободился из тюрьмы. В новом интервью он высказался об экс-супруге и своей сестре Елене Батуриной.

Оказавшийся на воле Виктор Батурин узнал о смерти своего друга Валентина Савинова, с которым в свое время судилась Яна Рудковская. Они делили картофельный завод. По словам Батурина, из 20 миллионов рублей Савинов недодал Рудковской какую-то часть. Когда якобы она увидела, что завод имеет ценность, то подала в суд. Именно этот поступок бывшей жены не дает Батурину покоя до сих пор.

"Я считаю, что уже ей никакое лекарство не поможет. Ее можно только жалеть, и все. То есть болезнь переросла в запущенную стадию и не поддается излечению", - заявил Батурин в программе "Новые русские сенсации".

Сестра Елена Батурина до сих пор обижена на Виктора. "Она же прекрасно знает, что я ничего у нее не украл. Обижена за мужа, что я сказал: нехорошо из московского бюджета тырить деньги для собственной семьи", - объяснил бывший муж Яны Рудковской.

Впрочем, Виктор тоже не может простить сестру. Батурин заявил, что ждет извинений. Более того, едва оказавшись на воле, Виктор пустился в новые судебные разбирательства. "Я никогда ничего не воровал. Подал иск о защите чести и достоинства", - объяснил Батурин.

