Медведев потребовал не сокращать летние каникулы: "Жизненная необходимость"

Сокращать летние школьные каникулы нельзя — это и давняя традиция, и жизненная необходимость не только для детей, но и для педагогов. Такое заявление сделал в понедельник, 25 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Комментируя звучавшие инициативы урезать летние каникулы, политик подчеркнул, что эти три месяца "жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски".

Детям также крайне важна перезагрузка и возможность проводить больше времени с родителями. Медведев уточнил, что "летний отдых кажется слишком длинным, если ребенку в это время нечем заняться, проявить свои таланты". Это значит, что необходимо "сделать досуг детей разнообразным, познавательным и активным" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Министерство просвещения утвердило даты каникул в школах России. Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа, а завершение учебного года для учеников девятых и одиннадцатых классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Идею ввести "пятую четверть", потратив месяц летних каникул на различные дополнительные занятия для детей, ведомство сочло нецелесообразной.

При этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также выступил против сокращения летних каникул. Эксперт подчеркивал, что "нужно думать не о сокращении времени отдыха, нам нужно думать о том, чтобы вот эти месяцы, самый благоприятный период летом, он был посвящен активному и грамотному отдыху".