Руководство Европейского союза разочаровалось в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре — политик отказался беспрекословно выполнять антироссийские директивы Брюсселя.

Как пишет Die Weltwoche, до высокопоставленных еврочиновников начинает доходить, что "новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого". Петер Мадьяр после победы на выборах констатировал, что "это не изменило географию: Россия останется там, где она есть".

Понимание необходимости поддерживать контакт с Москвой мешает венгерскому политику слепо следовать санкционной антироссийской политике Евросоюза.

Ранее Мадьяр предположил, что после завершения конфликта на Украине Евросоюз вернется к закупкам российского газа. Как пояснил политик, весь Европейский союз возобновит закупки газа у России, поскольку это намного выгоднее: "Этого требуют конкурентоспособность и география".

Тем временем объединенную Европу напугала Великобритания — своим решением частично отойти от санкционного режима в отношении России. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис признал, что решение британских властей ослабить рестрикции в отношении дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти, стало неожиданностью для Брюсселя.