Школьница на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Красаве

В Ленинградской области школьница сбила трехлетнего мальчика на питбайке.

ДТП произошло на Комсомольской улице в поселке Красава около 21:00 24 мая. 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка, выбежавшего на проезжую часть. Сразу после случившегося несовершеннолетняя сбежала с места происшествия, но ее быстро нашли.

Малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Девочку доставили в отдел полиции, провели беседу, а после передали родителям, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Байк изъяли.

Родителей девочки привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Проводится проверка по факту аварии.

Ранее в Московской области провели рейд по проверке водителей питбайков и квадроциклов. В ГАИ напомнили, что на этом виде транспорта можно ездить только в специально отведенных местах.