Председатель КНР Си Цзиньпин, общаясь с американским президентом Дональдом Трампом в Пекине, раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за ее стремление к ремилитаризации.

Как утверждает Financial Times, обычно спокойный и выдержанный китайский лидер настолько разгорячился, обсуждая военные расходы японских властей, что даже повысил голос.

Эта вспышка Си Цзиньпина застала гостей из Вашингтона врасплох, тем более что Япония вообще не фигурировала в качестве темы двусторонних переговоров, предшествовавших встрече китайского и американского лидеров. Однако Трамп высказался на эту тему, заявив, что Токио пришлось занять более решительную позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны КНДР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь разоблачил вранье западных журналистов — они утверждали, будто Си Цзиньпин во время переговоров с Трампом якобы заявил, что президент России Владимир Путин "может пожалеть" о решении начать спецоперацию на Украине.

Тем временем в интернете завирусилось видео, сделанное во время двухдневной поездки президента России Владимира Путина в Китай. Комментаторы отмечают, как тепло и радушно поприветствовал высокого гостя председатель КНР Си Цзиньпин, а также насколько уверенным и спокойным выглядел российский лидер: "Словно пришел в гости к другу".