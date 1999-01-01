Владимир Басов хитростью женился на Валентине Титовой, которая на самом деле любила Вячеслава Шалевича

В начале 1960-х годов Валентина Титова была безумно влюблена в актера Вячеслава Шалевича. Однако вышла замуж за Владимира Басова.

В Вячеслава Шалевича Валентина Титова влюбилась, по ее словам, с первого взгляда. Однако Шалевич был женат и не торопился разводиться и делать предложение Титовой. А тут актриса повстречала Владимира Басова. Он оказался очарован актрисой и всем говорил, что женится на ней. Басов был крайне настойчив.

"Владимиру Павловичу было наплевать, кого я люблю... Хитрый, ловкий, он все сделал так, что любимый человек остался в стороне", - говорила впоследствии Валентина Титова.

Актеры состояли в браке 14 лет. По словам Титовой, она "терпела ад": будучи пьяным Басов устраивал ей страшные скандалы, мог хвататься за нож и гоняться за ней по квартире. В итоге актриса не выдержала и ушла от мужа. Басов жестоко ей отомстил: через суд он умудрился лишить Титову родительских прав. Дети Александр и Елизавета остались с отцом.

В 1978 году Валентина Титова вышла замуж за кинооператора Георгия Рерберга. С ним она была счастлива до 1999 года, когда его не стало, сообщает aif.ru. Сумела актриса наладить отношения и с детьми. Время от времени она навещает дочь, которая живет в Греции. А сын вообще теперь живет с актрисой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>