Путин посетит Казахстан

Президент России Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом по приглашению его коллеги Касым-Жомарта Токаева.

Поездка планируется 27-29 мая, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. В Кремле анонс пока не комментировали.

Как ожидается, главы двух государств обсудят текущее положение двусторонних отношений, а также укрепление стратегического партнерства.

28 мая в Казахстане пройдет Евразийский экономический форум. 29 мая Путин и Токаев примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.