Дочь Анны Ковальчук готовится к рождению ребенка

У звезды сериала "Тайны следствия" Анны Ковальчук двое детей: дочь Злата и сын Добрыня. Старшая наследница начала сниматься в кино, когда еще находилась в животе у матери. Более того, актрису увезли в роддом прямо со съемочной площадки.

Однако сама Злата предпочла с кинематографом жизнь напрямую не связывать. Девушка занимается собственным бизнесом - она производит вкусные и полезные экокаши. Кроме того, Злата получила юридическое образование, а в свободное время занимается конным спортом.

Кроме того, у Златы нашлось и новое увлечение. Оказывается, наследница Анны Ковальчук поет. На днях вместе с мамой Злата вышла на главную сцену XIII Забайкальского международного кинофестиваля. Они дуэтом исполнили песню.

Анна Ковальчук во всем поддерживает дочь, старается сохранять с ней теплые отношения. Злата призналась, что тоже надеется быть такой же чуткой, "включенной" мамой для своего ребенка. Наследница популярной актрисы дала понять, что уже готова к рождению детей и с нетерпением ждет этого события.

"Надеюсь, что когда со мной случится такое счастье, тоже буду демократичной мамой. Если честно, уже очень хочется! Это моя большая мечта. Но тут как Бог даст", - сообщила Злата "КП".

