Иран раскрыл роль России в мирных переговорах с США

Иран находится в постоянном контакте с Россией и Китаем по поводу переговорного процесса с Соединенными Штатами. Об этом рассказал в понедельник, 25 мая, официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Исмаил Багаи.

Как отметил дипломат, днем ранее состоялась встреча замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Маджида Тахт-Раванчи с послами России и Китая в Тегеране. Участники мероприятия "рассмотрели последние события дипломатического процесса между Ираном и США".

Что касается хода переговорного процесса с Вашингтоном, иранские власти рассчитывают провести новый раунд, "как только мы придем к такому выводу, посчитав необходимым очный обмен мнениями", цитирует Багаи РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин указал своему американскому коллеге Дональду Трампу на то, что потенциальная наземная операция в Иране неприемлема и опасна. Президент России подчеркнул, что это приведет к неизбежным и крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что возможность передачи России обогащенного урана, имеющегося в распоряжении Ирана, входит в число вопросов для обсуждения на переговорах Тегерана и Вашингтона. Однако, отметил политик, Дональд Трамп не в восторге от таких предложений.