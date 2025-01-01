Россиян предупредили о возросшем риске заражения сальмонеллезом

С приходом теплой погоды возрастают риски вспышек сальмонеллеза. Об этом предупредила в понедельник, 25 мая, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского университета Наталья Шеина.

Как уточнила специалист, угроза сальмонеллеза особенно актуальна в теплое время года, когда начинают функционировать детские лагеря, выезды в дома отдыха и массовое питание.

Источником заражения могут быть куриные и утиные яйца, различные виды мяса, рыбы, молочные и другие пищевые продукты. С учетом этого требуется внимательно проверять срок годности яиц, хранить их в холодильнике, а не держать в полке на дверце, не использовать яйца с трещинами, мыть яйца непосредственно перед приготовлением, соблюдать чистоту рабочих поверхностей и обеспечивать достаточную термическую обработку, цитирует Шеину РИА Новости.

Осенью 2025 года сообщалось, что в детских образовательных учреждениях села Усть-Куломе в Коми зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Источником заражения оказалась курятина, которую поставляли в детсады. Чтобы ликвидировать вспышку инфекции и обезопасить детей, образовательные учреждения в селе временно закрыли.

За полгода до этого Роспотребнадзор приостанавливал работу одного из детских садов в Екатеринбурге, поскольку 16 воспитанников из разных групп учреждения заболели сальмонеллезом. Эксперты установили, что в пищеблоке детсада нарушались требования к хранению пищи.

Между тем в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что ученые ЦНИИ эпидемиологии в рамках федерального проекта "Санитарный щит" разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. Он позволяет обнаруживать ДНК бактерий рода Salmonella всего за 60 минут — значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР. Кроме того, тест обладает высокой точностью и способностью выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды.