На востоке Москвы загорелось здание хостела

Несколько часов сегодня тушили крупный пожар на востоке Москвы. Горело здание хостела на Монтажной улице. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Огнём были охвачены второй и третий этажи. Ещё до приезда спасателей из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 600 человек. Информации о пострадавших не поступало. К тушению была привлечена авиация. Вертолёт забирал воду из соседнего Черкизовского пруда.

К ликвидации планировали подключить пожарный поезд. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Сейчас пожар потушен. Установление причин ЧП на контроле в прокуратуре.