Собянин: Завершена проходка тоннеля между станциями метро "Щeлковская" и "Гольяново"

На Арбатско-Покровской линии метро завершена проходка левого перегонного тоннеля от действующей станции Щёлковская до будущей Гольяново. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". Щит преодолел свыше полутора километров, причем двигался не только под улицами, но и вдоль Гольяновского пруда.

Щит "Галина" приветствуют на будущей станции "Гольяново". Сюда от Щёлковской "Галина" проложила тоннель диаметром 6 метров. Он проходит под площадью Белы Куна, проезжей частью улиц Уральская и Уссурийская, вдоль Гольяновского пруда.

"Сегодня мы с вами находимся на станции метро Гольяново, завершаем проходку левого перегонного тоннеля. Щит "Галина". Общая протяжённость проходки составляет 1,69 километров, срок, продолжительность выполнения работ - 6 месяцев, сегодня завершения старта, всё в штатном режиме выходим", - сообщил Сергей Жуков, генеральный директор АО "Мосметрострой".

Опыт "Галины" впечатляет. Свыше 15 километров тоннелей московского метро. В этот раз задача стояла сложная.

"Щит шёл в сложных гидрогеологических условиях, в болотистой местности, поскольку данная территория являлась раньше достаточно заболоченной. Проходка проходила по мелкодисперсным обводнённым пескам, достаточно на большой глубине - порядка 19 метров", - сообщил Антон Антонов, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Протяжённость нового участка Арбатско-Покровской линии - больше 2,5 километра. Конечная станция "Гольяново" расположится вдоль Уссурийской улицы, на пересечении с Сахалинской и Хабаровской. Островная платформа, два подземных вестибюля с выходами на обе стороны. Здесь установят турникеты и автоматы по продаже билетов столичного производства. А оформление будет космическим, так как рядом - крупное научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос".

"Строительство идёт активно. Уже через два года больше 160 тысяч жителей Гольянова получат свою станцию метро, а для жителей близлежащей застройки время пути до ближайшей станции рельсового каркаса сократится на 15 минут. Арбатско-Покровская линия — одна из самых протяжённых радиальных линий столичного метро. Она связывает 14 районов", - сообщил Собянин.

Сейчас возводят ограждения, ведут разработку грунта, начинают монолитное строительство. Открыть станцию планируют в 2028 году.

"Щит "Юлия" ведет проходку правого перегонного тоннеля, пройдено почти 60 процентов, протяженность примерно 1 км", - рассказал Роман Ромашевский, заместитель директора проекта по строительству.

Новая станция поможет разгрузить действующую конечную Арбатско-Покровской линии - Щёлковскую. Ожидается, что "Гольяново" ежедневно будут пользоваться 30 тысяч пассажиров. Главное - жители района смогут почти в два раза быстрее добираться до центра города: время в пути до БКЛ сократится с 40 до 25 минут, до МЦК - с 30 до 20 минут.