Москва возвращает институт участкового врача

В Москве вернут институт участкового врача. Терапевт перестанет работать разовыми приемами и станет личным доктором. Об этом сегодня рассказала журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Врач будет постоянно сопровождать пациентов на своем участке, а не только во время приема, координировать диагностику и лечение. Уже к лету распределят участки, переведут врачей на новый график, а также обеспечат соответствующий уровень оплаты труда. Врач поликлиники будет трудиться на полную ставку без возможности совмещения с частной практикой. Для этого специалистам пересмотрят нагрузку.

Рассказала Ракова и о ещё одном нововведении. Москва меняет порядок приёма для случаев, когда визит к врачу без дополнительных исследований неинформативен. Теперь пациенты с жалобами на боли в колене ещё до приёма будут получать направления на рентген и анализ крови.