Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Пять человек, среди них двое детей, погибли сегодня при пожаре в частном доме в подмосковном Павлово-Посадском городском округе. Тушить возгорание было непросто из-за высокой пожароопасности строения. Ситуацию осложняла и задержка в вызове экстренных служб.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. А в доме отсутствовал дымовой извещатель. Но все обстоятельства произошедшего следователи и криминалисты пока только устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.