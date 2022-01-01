Visa и Mastercard исчезнут в России

Карты международной платежной системы Visa и Mastercard должны уйти из России.

Они не выполняют тот функционал, который обеспечивали, сообщила ТАСС директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, - сказала она.

Доля Visa и Mastercard на российском рынке за 4−5 лет снизилась до менее чем 17%. Они постепенно замещаются другими платежными инструментами.

Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году. Транзакции внутри России теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК), но за рубежом они не работают. В июле 2025 года ЦБ заявил, что период действия карт будет ограничен.

"В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме", - предупредили в регуляторе.