"Одна и никому не нужна": Алферова после развода с Бероевым высказалась начистоту в свой день рождения

Накануне, 24 мая, свой день рождения отметила актриса Ксения Алферова. Актриса не так давно оказалась в центре шумихи из-за развода с актером Егором Бероевым.

Интересно, что после расставания с Ксенией Алферовой известный артист женился снова. В феврале он связал себя узами брака с 21-летней танцовщицей Анной Панкратовой. Она на 27 лет моложе Егора Бероева.

В то же время Ксения Алферова старается не унывать. В свой день рождения актриса опубликовала на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" пост по случаю своего личного Нового года. Для начала Ксения призналась, что "безмерно благодарна Богу за такую удивительную возможность жить здесь свою жизнь!".

При этом артистка не скрывает, что периодически впадает в уныние. "Наваливаются сомнения, страхи, невозможности внутренние и нежелания. Да иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать", - призналась Алферова.

Актриса не чувствует себя одинокой. Ведь рядом с ней друзья и близкие. "Я полна нашей с ними взаимностью! Когда тебя принимают целиком, со всеми твоими немощами, и всегда держат за руку, это бесценно! И это главное!" - заключила позитивно настроенная Ксения.

Напомним, что когда стало известно об разводе Бероева и Алферовой и появлении новой возлюбленной, пошли слухи, что молодая красавица и стала причиной расставания артистов. Однако Егор пресек эти разговоры, заявив, что ушел от Ксении раньше, чем встретил Анну.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>