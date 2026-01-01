Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.

Как говорится в телеграмме Путина, которую публикует пресс-служба Кремля, российская сторона готова к диалогу со странами, расположенными выстраивать строить честные долгосрочные отношения.

Равноправный диалог особенно актуален сейчас, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, указал политик.

Накануне ПМЭФ-2026, который состоится с 3 по 6 июня, президент России напомнил, что Россия была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы.

Москва не раз указывала, что диалог с недружественными странами Запада был прерван не по российской вине — наша страна открыта к восстановлению контактов.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что мы "никогда не будем бегать, умолять" другие государства о возобновлении диалога: "Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы".