Казахстан отказался исполнять решение суда о взыскании для Украины 1,4 млрд долларов с "Газпрома"

Казахстан не собирается исполнять решение суда Международного финансового центра "Астана", который признал вынесенный ранее вердикт международного арбитража в Швейцарии о взыскании с "Газпрома" порядка 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского "Нафтогаза".

Как подчеркнул министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, в соответствующем деле отсутствуют связи с юрисдикцией Астаны, а правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров в подобных ситуациях.

Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения подобных решений, заявил Сарсембаев в интервью порталу Zakon.kz.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о стремлении "Нафтогаза" получить с российских поставщиков побольше денег, предупреждал, что "будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер предупреждал, что если попытки украинской стороны подавать многомиллиардные иски к "Газпрому" под надуманными предлогами в европейские и американские суды не прекратятся, Россия может ввести санкции и прекратить все отношения с компанией "Нафтогаз Украины".