Западные средства массовой информации, отказавшиеся отправить журналистов на место атак ВСУ в Старобельске, не вправе называться объективными. Такое заявление сделал в понедельник, 25 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После массированного удара дронами по колледжу в Старобельске, организованному украинскими националистами, Москва предложила иностранным журналистам своими глазами убедиться в зверствах киевского режима. Для откликнувшихся сотрудников СМИ организовали поездки на место трагедии, гарантировав им безопасность.

Однако, как рассказал Дмитрий Песков, "мы обратили внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами". Тем не менее, "большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла".

Что касается журналистов, проигнорировавших возможность лично и объективно оценить ситуацию в Старобельске, в Кремле подчеркнули, что это их "не красит" и "не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят".

Если говорить об освещении этой трагедии на Западе, Россия до сих пор не услышала никаких официальных заявлений, которые осуждали бы киевский режим, напомнил Песков. Кроме того, "мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей" (цитаты по ТАСС).

Российские власти уже не раз приглашали иностранных журналистов приехать в Донбасс и удостовериться, что киевский режим не гнушается террористическими методами и на постоянной основе совершает зверские преступления против мирных жителей. Украина пригрозила санкциями тем, кто примет это предложение.

В Минобороны России в ответ констатировали, что попытки киевского режима запретить иностранным и украинским СМИ поездки к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию — это официальное признание катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.