Как живет актер Евгений Леонов-Гладышев, который не может работать из-за своей болезни

Восемь лет назад жизнь актера Евгения Леонова-Гладышева кардинально изменилась. Теперь он не может ни сниматься в кино, ни играть в театре.

В тот роковой день Евгений Леонов-Гладышев должен был ехать на съемки в Москву из родного Санкт - Петербурга, но вместо этого оказался со страшными переломами в больнице. По официальной версии, с ним произошел несчастный случай, однако родные и друзья считают, что его избили и обворовали хулиганы.

С тех пор артист прошел сложный путь реабилитации. С помощью супруги Елены Евгений начал постепенно выходить в свет. Недавно на кинофестивале в Новороссийске он прочитал несколько стихотворений в день открытия, а в двух станицах встретился с жителями и рассказал о своей сегодняшней жизни.

"Я не могу в силу болезни, которая со мной теперь до конца жизни, играть в кино и театре, но смотреть постановки могу, а вот купить билеты нам с женой на спектакли при нынешней ситуации накладно", - признался Леонов-Гладышев.

При этом актер поблагодарил друзей и коллег, которые ему оказывают поддержку. Например, Александра Панкратова-Черного и Сергей Новожилова. Последний помог Леонову-Гладышеву запланировать поездку в Сочи в июне, где пройдет "Евразия-кинофест", передает "Мир новостей".

Напомним, Евгений Леонов-Гладышев исполнял роли в таких советских фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Фронт в тылу врага" и "На перевале не стрелять!". Также он известен широкой аудитории по роли майора Анатолия Шишкина, начальника отдела по раскрытию убийств в сериале "Убойная сила".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>