ФСБ предотвратила теракт на прибывшем в порт Усть-Луга газовозе

Теракт в порту Ленинградской области предотвратили сотрудники ФСБ. Сделать это удалось благодаря профессионализму водолазов. При осмотре подводной части газовоза, прибывшего из Бельгии, они обнаружили подозрительные предметы. Объекты крепились к корпусу на магнитах и напоминали взрывные устройства. В дальнейшем специалисты подтвердили, что судно заминировано.

Грузовой порт Усть-Луга в Ленинградской области. На якоре стоит судно Архениус. Это газовоз. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят опрос экипажа. Эксперты и взрывотехники проводят досмотр судна.

Эти самые посторонние предметы находились на внешней обшивке кормовой части судна, в районе машинного отделения. Прибывшие сотрудники спецслужб обследовали их при помощи морских дронов. Заключение было однозначным. Это две бомбы.

"Предметы являются взрывными устройствами изготовлены по принципу морских магнитных мин предположительно в одной из стран НАТО с использованием изделий промышленного производства. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 килограммов", - рассказал взрывотехник ФСБ России.

Известно, что газовоз Архениус доставил в бельгийский Антверпен аммиак. На лоцманской станции простоял около двух суток, так как местные власти не давали разрешения на заход в порт по причине якобы забастовки рабочих. Следующая остановка была непосредственно в грузовом терминале.

В Усть-Лугу газовоз шёл пустым. Средняя скорость - 14 узлов. Нигде не останавливался. В Ленинградской области должен был взять груз и отправиться уже в Турцию. Исходя из этого спецслужбы сейчас предполагают, что магнитные мины, скорее всего, были установлены в Бельгии. Если бы они взорвались, газовоз получил серьёзные повреждения и экологической катастрофы избежать не удалось.

И это не первая диверсия против судов, перевозивших газ. 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины был атакован танкер с российской командой "Арктик Метагаз". Предположительно, атака велась с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.

"Арктик Метагаз" перевозил 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа. В результате атаки он лишился хода и электропитания. На борту начался пожар. Произошёл взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись. Они вернулись домой в Мурманск.