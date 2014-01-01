Режиссер Андрей Звягинцев не имеет права высказываться по поводу российской специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник, 25 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов в связи с выступлением Звягинцева на Каннском фестивале, где его фильм "Минотавр" завоевал Гран-при. Режиссер обратился к главе российского государства со словами "Закончите эту бойню".

Песков напомнил, что "Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война". Если бы режиссер тогда обозначил свою позицию, "наверное, у него бы было право голоса, а сейчас такого права нет".

Передавать слова Звягинцева президенту Песков отказался, усомнившись, что кто-либо другой станет это делать, сообщает ТАСС.

