Собянин: Число высокотехнологичных хирургических операций выросло почти на 40%

Число высокотехнологичных хирургических операций в Москве выросло на 40 процентов. Они менее травматичны, снижают риск осложнений и сокращают сроки восстановления пациентов, написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Робот-ассистированные операции стали ежедневной практикой городских больниц: новое оборудование позволяет хирургам работать с высокой точностью в сложных труднодоступных зонах. Эндоскопические и лапароскопические вмешательства проводятся через небольшие проколы. Подобные операции требуют слаженной работы команды и серьезной подготовки.

Современные методики позволяют удалять пораженные ткани, максимально сохраняя функции органов.