Губернатор Омской области доложил Путину о развитии региона

Социально-экономическое развитие Омской области обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор региона Виталий Хоценко на встрече в Кремле.

"Я предложил бы начать с вопросов инвестиций. Если сегодня хорошо, то должно быть еще лучше - стабильно, устойчиво. Но для этого, конечно, это завтрашний день должен быть обеспечен инвестициями", - отметил Путин.

По итогам прошлого года Омская область стала лидером среди регионов Сибири по росту промышленного производства. Хорошие успехи демонстрируют аграрии. Регион почти полностью закрывает собственные потребности в сельхозпродукции.

Отличная динамика - в строительной отрасли. Президент обратил особое внимание на проблему обманутых дольщиков и поручил довести ее решение до конца. Губернатор рассказал и о помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям. Сейчас в области более 40 мер поддержки, и этот список постоянно расширяется.