Вооруженные силы России освободили село Добропасово в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в рамках ежедневной сводки.

Также сообщается, что российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

Кроме того, поражены места сборки украинских безэкипажных катеров, сбиты 17 снарядов HIMARS и 417 беспилотников.

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1135 человек.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО.