Вооруженные силы России освободили село Добропасово в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в рамках ежедневной сводки.
Также сообщается, что российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.
Кроме того, поражены места сборки украинских безэкипажных катеров, сбиты 17 снарядов HIMARS и 417 беспилотников.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1135 человек.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО.