Дмитрий Певцов: "Руками надо что-то делать, а актеров и блогеров стало как собак нерезаных"

Дмитрий Певцов высказал мнение, что после учебы на актерском факультете девушкам лучше всего выходить замуж, а парням - получать "нормальную мужскую работу".

Сам Дмитрий Певцов в последнее время активно занят общественной работой, чем съемками в кино или игрой в театре. Тем не менее, артист отметился на фестивале патриотического кино "Малая земля" в Новороссийске. Он заявил, что сейчас в кино важнее не идея, а быстрое и легкое зарабатывание денег.

"Поэтому получаются чудовищные фильмы про Высоцкого, про Буратино, про Чебурашек. Про "Движение вверх" и Харламова - там ситуация получше, слава богу. Но даже если есть идея, люди хотят очень легко рубануть бабок на советском наследии", - высказал мнение Певцов.

К слову, несколько лет назад Дмитрий Певцов и его супруга Ольга Дроздова набрали актерский курс в Институте современного искусства. Жена артиста до сих пор плотно занимается преподавательской деятельностью. А вот актер как будто бы разочаровался в профессии, передает "Мир новостей".

"Самое правильное окончание четырех лет на актерском факультете для девушек - счастливое замужество. А мужикам я говорю, чтобы после окончания института нашли себе нормальную мужскую работу, поскольку сейчас инженеров и сварщиков не хватает, а артистов стало как грязи, некуда девать. Руками надо что-то делать, а актеров и блогеров сегодня стало как собак нерезаных", - заключил актер.

