Симоновская и Крутицкая набережные сильно преобразятся

Два крупных проекта реализуют на столичных набережных. Симоновская и Крутицкая должны серьёзно преобразиться. Одна из них дотянется до Третьего транспорта кольца. Другая позволит улучшить связь нескольких округов. Какие сейчас идут работы?

С земли, с воды и с воздуха. За преображением столичных набережных москвичи наблюдают с чувством приятного предвкушения. Симоновская и Крутицкая совсем скоро изменятся - кардинально.

"Ранее здесь было дорожное полотно на две полосы - по одной полосе в каждую сторону. В рамках нового проекта мы расширили - за счет того, то мы отодвинули берегоукрепление. Здесь получится у нас построить дорогу из четырех полос - по две полосы в каждую сторону. Также будет красивый тротуар для пешеходных прогулок", - рассказал Марат Хужин, заместитель генерального директора по производству АО "МИСК".

Не только тротуар! Согласно проекту, здесь появятся изящные и уютные места для отдыха и ярких фотографий. Детские, смотровые и спортивные площадки, а также красивый амфитеатр. По-настоящему комфортная современная прогулочная зона.

"По сути дела, это вновь создаваемые набережные, которые и замкнут улично- дорожную сеть. C Крутицкой до Третьего транспортного кольца. По первому этапу работ - это чуть больше половины от общей протяженности. Хорошая динамика работы. Мы планируем в этом году эти работы закончить", - сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Сейчас укрепляют берега - используются самые крепкие двадцатиметровые сваи. Начинается облицовка гранитным камнем.

"На данном этапе погружено порядка тысячи свай, уложено порядка двух тысяч кубов бетона. Осталось построить полторы секции - и будет новое берегоукрепление", - рассказал Александр Даниленко, начальник участка.

На объекте трудятся около 200 человек. И за качество их работы можно не переживать. Результат преображения набережных будет - потрясающий. Дополнительная связь между несколькими округами, снижение транспортной нагрузки на Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова. И, конечно, стиль, простор и красота - для москвичей и гостей столицы.