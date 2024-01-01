Митрополита РПЦ задержали в Чехии по обвинению в хранении наркотиков

Правоохранительные органы Чехии задержали митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков. Об этом рассказал в понедельник, 25 мая, один из помощников митрополита.

По словам собеседника РИА Новости, владыку допросили при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. После официального предъявления подозрения в хранении наркотических веществ митрополита Илариона отправили в следственный изолятор.

Владыка категорически отвергает обвинения, называя происходящее провокацией. Адвокат митрополита рассказал, что автомобиль его подзащитного остановила полиция и якобы нашла в багажнике четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета", причем в момент досмотра священнослужителя увели в магазин на заправке и лишили возможности наблюдать за работой силовиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на соответствующий вопрос журналистов, что Кремлю ничего не известно о случившемся с митрополитом Иларионом.

Митрополит Иларион, как следует из данных на его официальном сайте, в конце 2024 года был почислен на покой после руководства Будапештской и Венгерской епархией, а местом его служения был определен храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чехия).